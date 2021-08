"Minha mãe morreu no lugar de um bandido", lamenta filha em Manaus

Ela foi baleada ao proteger o neto, de apenas um ano de idade, durante um tiroteio na tarde de quinta-feira (26), na rua São Marcos, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, ao ter a casa invadida por criminosos. | Foto: Divulgação

Manaus – Sofrimento e muita revolta são os sentimentos da família da dona de casa Maria Barroso da Silva, de 38 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira (27), após lutar pela vida no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Ela foi baleada ao proteger o neto, de apenas um ano de idade, durante um tiroteio na tarde de quinta-feira (26), na rua São Marcos, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, ao ter a casa invadida por criminosos em fuga de uma facção rival. Agora, os familiares clamam por Justiça e pedem que o crime não caia no esquecimento.

“Mais uma vez uma família foi destruída.. A minha mãe não tinha nada haver com isso. Ela faleceu hoje, às 3h da madrugada e foi vítima para salvar meu filho. É uma coisa muito doida. Hoje, foi minha família e, amanhã, pode ser qualquer uma. Eu quero só justiça. O que é que eu vou fazer daqui para frente?”, disse a filha da vítima, Ana Paula Silva.

Visivelmente abalada, a jovem prossegue. “A gente só pode fazer o velório, lamentar e pedir Justiça. Eles não respeitam mais ninguém (os bandidos). A minha mãe era uma pessoa muito boa e sempre tentou ajudar os outros. O meu filho era tudo para ela. Ela preferiu morrer e deixar meu filho. Minha mãe morreu no lugar de um bandido. Estou aqui no IML esperando o corpo da minha mãe para velar mais tarde. Nos ajudem a procurar essas pessoas que fizeram isso com a minha mãe”, apelou.

Relembre o caso

Conforme a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), três homens invadiram a casa da vítima no momento em que fugiam de um ataque criminoso realizado por integrantes de uma facção rival.

Os suspeitos conseguiram alcançar os alvos e entraram na casa da doméstica, que estava cozinhando para a família. Na ação, um homem, ainda não identificado, foi executado dentro da residência. Um outro acabou baleado e Maria foi atingida nas costas ao proteger o neto de um ano no meio do fogo cruzado.

O corpo de Maria deve ser sepultado na tarde sexta-feira (27), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. O crime será investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

