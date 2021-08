Vídeo: assaltante é atropelado e perseguido por vítimas em Manaus

A ação criminosa foi frustrada | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Um assaltante se deu mal durante a ação criminosa realizada na tarde de domingo (29), no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Após render as vítimas que estavam em uma parada de ônibus, foi atropelado por um motorista e perseguido. O fato foi flagrado por câmeras de segurança do local.

No vídeo é possível identificar o momento em que as vítimas estão na parada de ônibus e percebem a aproximação de um homem em um motocicleta. Uma das mulheres ainda joga a bolsa para dentro de um imóvel antes da chegada do criminoso.

Veja o vídeo:

O suspeito se joga e sai correndo ao perceber que está sendo perseguido pelas vítimas | Autor: Reprodução

O suspeito encosta em um homem que está na parada e simulando estar armado ,exige que ele entregue um aparelho celular.

A vítima entrega o aparelho e quando ele vira de costas ainda simula reagir, mas acaba desistindo da ação.

Ao acelerar a motocicleta para fugir, o criminoso é surpreendido por um veículo que percebe a ação criminosa e joga o carro em cima da motocicleta dele. O suspeito se joga e sai correndo ao perceber que está sendo perseguido pelas vítimas.

As imagens devem ajudar a Polícia Civil a identificar o suspeito. O caso será investigado pelo 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

