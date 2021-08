Motorista notou falta de freio em caminhão antes de acidente no Japiim

O motorista pagou fiança de R$ 10 mil e responde em liberdade pelo crime de duplo homicídio culposo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dia 27 de agosto de 2021, Manaus parou com as chocantes imagens de um grave acidente de trânsito. Um carro esmagado entre uma carreta e um caminhão. Minutos depois uma grande comoção tomou conta dos manauaras, no veículo estavam Suzy Caldas, de 37 anos, e a enteada dela, Maria Eduarda, de apenas 17 anos . Elas foram sepultadas no último sábado (28), mas as respostas do que poderia ter causado o trágico fim da vida delas não poderiam deixar de vir à tona.

O portal EM TEMPO teve acesso ao depoimento do motorista, de 41 anos, que, apesar da experiência na condução de veículos pesados, teria tomado uma decisão errada ao sair para trabalhar naquele dia com caminhão apresentando sérias falhas.

Mesmo tomando todos os cuidados durante a semana. Naquela sexta-feira (27), ele resolveu sair com o caminhão mesmo percebendo uma suave falta de freio no veículo. É o que ele conta em depoimento.

No inquérito, o motorista explicou que fazia avaliava as condições do caminhão de forma visual semanalmente. Ele pontua no depoimento que no início da semana, dia 23, não percebeu qualquer problema no veículo, porém na sexta, dia 27, notou que a falta de freio, mas que não seria algo grave para ele.

Ao ser questionado se procurou o setor de manutenção da empresa que trabalha para informar o problema no caminhão, o motorista disse às autoridades que iria buscar providências no término do serviço.



Situação que não aconteceu. O motorista não concluiu o trabalho, assim como Suzy e Maria Eduarda também não retornaram para casa com vida.

As imagens registradas no momento do acidente mostram a, possível, dificuldade do caminhão frear na pista antes de esmagar o carro das vítimas contra uma carreta, ambos estavam parados no sinal vermelho da avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul da capital.

Sem manutenção há seis meses

Ainda conforme o depoimento, há três anos o motorista é prestador de serviço de uma empresa de manutenção industrial, sendo que há seis meses dirigia o mesmo caminhão do acidente. Ele contou, ainda, que nesse período o veículo não havia passado por nenhuma manutenção e era usado todos os dias, pelo menos, de segunda a sexta, dias de expediente do autor confesso da tragédia.

O caminhão da Mercedes foi fabricado em 2005, tinha 16 anos de uso.

No fim do depoimento, o motorista explica que trabalhou durante toda a manhã e o freio funcionou perfeitamente, inclusive, quando desceu o viaduto da "Bola do Coroado".

Fiança

O motorista pagou fiança de R$ 10 mil e responde em liberdade pelo crime de duplo homicídio culposo. O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) acompanha o caso.

