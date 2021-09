Polícia Militar prendeu 11 pessoas nas últimas 24 horas no Amazonas

Houve registros de ocorrências policiais nos bairros Cidade Nova, Compensa, Educandos, Distrito Industrial 1, Educandos, Gilberto Mestrinho e Santa Luzia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Onze pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos durante os patrulhamentos realizados em Manaus e nos municípios do interior do estado, entre a segunda-feira (30/08) e as primeiras horas da manhã de hoje (31/08).

No mesmo período também foram apreendidas 69 porções de drogas, três armas de fogo e oito munições.

Em Manaus, houve registros de ocorrências policiais nos bairros Cidade Nova, Compensa, Educandos, Distrito Industrial 1, Educandos, Gilberto Mestrinho e Santa Luzia.

No interior, as ocorrências foram registradas nos municípios de Iranduba, Ipixuna e Humaitá. Crimes como tráfico de drogas e roubo motivaram a maioria das prisões e apreensões.

Na zona norte da capital, um homem de 19 anos foi preso por policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em posse de 59 trouxinhas de drogas dos tipos oxi e cocaína.

A prisão em flagrante foi efetuada no núcleo 15 do bairro Cidade Nova. O infrator foi conduzido até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da Força Tática apreenderam, no bairro Distrito Industrial 1, um carro de modelo Amarok, de cor prata e placa NUJ-5327, com restrição de roubo do estado de Roraima.

O veículo estava sendo conduzido por dois homens, de 21 e 19 anos. Uma arma de fogo de calibre 28 e uma munição também foram encontradas com os suspeitos. A dupla foi conduzida ao 1º DIP.

No bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus, dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos por policiais da 28ª Cicom.

No momento da abordagem, os suspeitos conduziam uma motocicleta com restrição de roubo e estavam em posse de um revólver calibre 38 com seis munições.

Interior

No município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem de 19 anos por tráfico de drogas e apreenderam três adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Após ser acionada via 190, a guarnição policial do município foi até o local informado e identificou o suspeito com as características repassadas.

Com ele foram encontradas 10 porções de entorpecentes dos tipos oxi, maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e três aparelhos celulares.

Os envolvidos foram levados ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares do 8° Grupamento de Polícia Militar (GPM) prenderam um homem de 24 anos por furto em Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus).

A equipe fazia patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia informando onde estava o homem suspeito de furtar objetos de uma residência.

Os policiais militares foram até a casa onde o suspeito estava, e encontraram nove TVs e uma caixa de som, material oriundo do crime.

O homem foi conduzido à 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

