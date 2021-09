Operação Miragem investiga quadrilha de estelionatários em Manaus

Mais de 80 pessoas foram vítimas deste golpe | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Ao longo da operação "Miragem" deflagrada nesta terça-feira (31), em uma empresa de fachada na avenida Ramos Ferreira, na Zona Sul de Manaus, policiais do plantão do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriram dois mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão em nome pessoas envolvidas em uma esquema criminoso que aplicava golpe da falsa venda de veículos e cartas de crédito contempladas.

Conforme o delegado Cícero Túlio, plantonista do 1° DIP, a investigação iniciou há dois meses após vítimas terem sido induzidas a depositar grandes quantias de valores como entrada na aquisição de veículos que jamais eram entregues. Além disso, os suspeitos também utilizavam indevidamente documentos e nomes de ex-funcionários para contratação de cartas de crédito junto a instituições financeiras.

"Apreendemos durante a operação centenas de documentos, equipamentos eletrônicos e quatro veículos que haviam sido recebidos como entrada para negociações fraudulentas. Os autores veiculavam nas redes sociais fotos com seus próprios funcionários simulando o recebimento de veículos como se fossem clientes contemplados, para que as vítimas fossem induzidas a cair no golpe. A empresa de fachada operada pela quadrilha já responde a mais de 40 processos no Amazonas", explicou.

As duas pessoas presas na operação serão indiciadas por associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato, e após os procedimentos cartorários serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irão ficar à disposição da Justiça.

"Foram pelo menos 80 vítimas desta organização criminosa. Vamos relacionar todos esses materiais e verificar a possibilidade de solicitar novos recursos para evitar que mais pessoas sejam enganadas", finalizou o delegado.

