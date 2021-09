Em 24 horas, Polícia Militar recupera 20 veículos em situação de roubo

Após receber informações sobre os roubos, a equipe policial iniciou buscas pelos suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou, nas últimas 24 horas, 20 veículos em situação de roubo ou furto, em ações distintas dos policiais militares da Força Tática e das 2ª, 4ª, 6ª e 28ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) nas zonas norte, sul e leste de Manaus.

Na segunda-feira (30/08), por volta das 18h10, policiais da Força Tática recuperaram um veículo modelo VW Amarok CD 4X4 SE, de cor prata e placas NUJ-5327, com restrição de roubo, e detiveram dois jovens, de 19 e 21 anos, que conduziam o carro e que eram ainda suspeitos de roubos à mão armada cometidos nas proximidades de um shopping localizado na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Distrito Industrial I, na zona sul.

Após receber informações sobre os roubos, a equipe policial iniciou buscas pelos suspeitos e conseguiu detê-los no mesmo bairro onde estavam praticando as ações criminosas.

Com eles foram encontrados e apreendidos uma arma de fogo de calibre 28, contendo uma munição intacta do mesmo calibre, além de quatro aparelhos celulares.

Ao consultarem as placas do veículo, os militares constataram a restrição de roubo do veículo, indicando que o carro fora roubado em Roraima, sendo posteriormente trazido à capital amazonense.

Os dois jovens receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido e o veículo, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficaram à disposição da justiça.

Outros 19 veículos foram recuperados e devolvidos aos proprietários (em caso de ausência de restrição), apresentados nas centrais de flagrante ou na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos cabíveis previstos em lei.

Veículos recuperados: 20

Carros: 10

• VW Gol 1.0L MC4, cor vermelha – QZN4I57

• Ford Fiesta Sedan1.6 Flex, cor preta – OAD-9225

• VW Gol 1.0L MC4, cor cinza – QUY-2045

• Chevrolet Onix Plus 10TAT LT1, cor preta – QXQ7C38

• VW Gol 1000I, cor vermelha – JWM-6514

• VW Gol Special, cor branca – JXN-8800

• GM Montana Conquest, cor prata – JXW-2229

• Honda Civic LXS, cor prata – OAC-2125

• Fiat Uno Vivace 1.0, cor preta – OWJ2I52

• VW Amarok CD 4X4 SE, cor prata – NUJ-5327

Motos: 10

• Honda CG 150 Fan ESI, cor vermelha – NSN-5617

• Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha – NOV2F52

• Honda CG 160 Titan EX, cor vermelha – PHD-7046

• Honda CG 150 Fan ESDI, cor vermelha – OXM-5616

• Honda CG 150 Start, cor verde – PHC-0620

• Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha – OAJ-9978

• Honda CG 150 Titan KS, cor verde – JXN-2788

• Honda CG 150 Titan EX, cor branca – PHB9G30

• Honda CG 160 Titan EX, cor vermelha – PHD-7046

• Honda CG 160 Fan, cor azul – QZF8A56

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, PM recupera 23 veículos roubados. Veja quais:

Polícia Militar recupera 14 veículos com restrição de roubo