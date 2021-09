Homem é morto a tiros no Jorge Teixeira, em Manaus

Moradores do local preferiram manter a "lei do silêncio" | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mais uma morte violenta foi registrada no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Desta vez, o crime ocorreu na rua G, no bairro Novo, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Um homem ainda não identificado foi surpreendido por criminosos e executado a tiros na noite desta terça-feira (31).

Testemunhas da área preferiram manter a lei do silêncio temendo represálias, devido ao local ser considerado uma área vermelha por conta da atuação do tráfico de drogas. Foram ouvidos pelo menos cinco disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro ao homem, mas apenas constatou o óbito dele. O local foi isolado pela equipe do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a atuação dos demais órgãos competentes.

O caso será investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a motivação e autoria do crime ainda permanecem desconhecidas.

O corpo do homem será levado para exame necroscópico na sede do Instituto Médico Legal (IML) e aguardará reconhecimento por parte dos familiares.

Leia Mais

Corpo com sinais de tortura é encontrado em igarapé de Manaus

Manaus registra mais dois assassinatos violentos nas últimas horas