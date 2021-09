Motorista de app é executado com mais de 15 tiros em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

MANAUS - De forma cruel, o motorista de aplicativo Thiago José Pinto da Cunha, de 39 anos, foi executado na madrugada desta quarta-feira (1°), após ser surpreendido por "pistoleiros" na quitinete onde ele morava na rua Dario Melo, na comunidade São Lucas, no bairro Tancredo Neves na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram à polícia que o homem morava sozinho e havia se mudado há poucos meses para o lugar. Os criminosos teriam chegado em dois veículos, invadiram a casa da vítima e a executaram.

O local foi isolado pela Polícia Militar e as demais equipes competentes foram acionadas para atuar na ocorrência. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica identificou mais de 15 tiros na e realizou os registros fotográficos no lugar. Munições foram recolhidas.

O corpo de Thiago foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame necroscópico, antes de ser liberado para os familiares.

A motivação do crime e autoria ainda permanecem desconhecidas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve apurar o perfil da vítima para definir linhas de investigação e chegar até aos criminosos.

