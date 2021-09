Jovem de 18 anos é executado com nove tiros por criminosos em Manaus

| Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Com toda uma vida pela frente, o jovem Vander Souza de Souza, de apenas 18 anos, teve os sonhos interrompidos após ser assassinado com nove tiros na manhã desta quarta-feira (1°), em um beco na rua Doutor Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Christiano Castilho, a polícia foi acionada por meio do número 190 e informada que criminosos, em um veículo ainda não identificado, perseguiram o jovem em via pública. Para tentar escapar da ação criminosa, ele entrou no beco e acabou morrendo no local.

"Segundo as informações colhidas no local, o jovem é usuário de drogas. A partir de agora os familiares dele serão ouvidos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai assumir a investigação e tentar chegar até ao carro e consequentemente aos autores do assassinato", explicou o delegado.

A vítima era moradora da área e os familiares estavam bastante abalados emocionalmente com a perda do jovem.

A perícia identificou nove disparos de calibre 380 no corpo de Vander. O corpo foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outras mortes violentas no local

É a terceira morte violenta registrada no bairro em menos de 12 horas. Wesley do Nascimento Carvalho, de 23 anos, foi assassinado na rua Mangarataia, na noite de terça-feira (31).

Testemunhas informaram que a vítima foi surpreendida por ocupantes de um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, que efetuaram disparos de arma de fogo. Dois deles atingiram a cabeça da vítima.

Já na rua G do bairro Jorge Teixeira, um homem foi surpreendido por criminosos e executado a tiros. Testemunhas da área preferiram manter a lei do silêncio temendo represálias, devido ao local ser considerado uma área vermelha por conta da atuação do tráfico de drogas. Foram ouvidos pelo menos cinco disparos.

