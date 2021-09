Rocam prende mulher com drogas em mochila no Novo Israel

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na terça-feira (31), por volta das 17h30, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam uma mulher de 36 anos com drogas, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Na delegacia, foi constatado ainda que havia um mandado de prisão em aberto em nome dela. A equipe Rocam estava em patrulhamento quando avistou a mulher em atitude suspeita, na rua Paraguai, no Novo Israel.

Em tentativa de abordagem, ela tentou fugir, mas foi interceptada. Em uma mochila, da qual a suspeita tentara se desfazer, os militares encontraram três porções grandes de substância análoga a oxi, uma grande porção de cocaína, um tablete de oxi, uma balança de precisão e R$ 100.

Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Na delegacia, foi constatado que a mulher tinha mandado de prisão em aberto e passagens pela polícia por tráfico de drogas.

