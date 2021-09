Audiência do “Caso Flávio” é remarcada para o fim de setembro

| Foto: Divulgação

MANAUS - A continuação da audiência de instrução referente à Ação Penal que trata do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, ocorrido em setembro de 2019, foi remarcada pela 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus para os dias 28 e 29 de setembro, a partir de 9h. A primeira etapa da audiência ocorreu em julho e o ato processual continuaria nesta quarta-feira (1º), no Fórum Ministro Henoch Reis.

Os trabalhos chegaram a ser reabertos, mas o adiamento foi decidido em razão da ausência do réu preso Elizeu da Paz de Souza, que se encontra enfermo, e para que esse reúna condições de saúde de depor na nova data, informou o juiz Celso Souza de Paula, responsável pela audiência.

“O pedido de adiamento foi feito pela defesa do réu Elizeu da Paz, o qual se encontra enfermo e não poderia participar presencialmente nem por via remota da audiência. Submetemos à manifestação do Ministério Público e consultamos os advogados dos demais réus, que concordaram com o adiamento. Determinamos, então, que os trabalhos sejam retomados nos dias 28 e 29 de setembro, quando pretendemos encerrar essa fase de instrução do processo. Infelizmente ocorreu esse fato inesperado e foi necessário o adiamento. São coisas que acontecem”, disse o juiz Celso Souza de Paula.

Marcada para 9h desta quarta-feira, em formato presencial, a audiência da Ação Penal n.º 0654422-21.2019.8.04.0001 teve início às 9h58 com o questionamento da defesa protestando e pedindo adiamento da audiência de instrução por conta da ausência do réu Elizeu da Paz que, segundo afirmaram os advogados, não teria condições de depor, mesmo de forma remota.

Na audiência seriam ouvidas três testemunhas restantes arroladas pela defesa e realizado o interrogatório dos réus (Elizeu da Paz, Alejandro Molina Valeiko, José Edvandro Martins de Souza Júnior; Mayc Vinícius Teixeira Parede e Paola Molina Valeiko. Destes, compareceram ao fórum Alejandro, Mayc e José Evandro.

