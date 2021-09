Adolescente foge de casa e denuncia irmão por estupro em Manaus

MANAUS - Uma adolescente de 13 anos fugiu na tarde de terça-feira (31), da casa onde mora e denunciou o próprio irmão à polícia pelo crime de estupro de vulnerável. Ela abordou um desconhecido que acionou a polícia.

Confirme a Polícia Civil, a abordagem da adolescente a um desconhecido ocorreu em um supermercado no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O fato foi publicado em redes sociais e os policiais civis tomaram conhecimento do caso.

Equipes foram até o lugar e conduziram a adolescente ao prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), onde ela prestou depoimento.

Após os procedimentos cabíveis, a adolescente foi encaminhada para um abrigo e as diligências policiais foram iniciadas para averiguar as circunstâncias do ocorrido.

Mais informações não foram repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.

