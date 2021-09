CDN invade Jorge Teixeira para matar rivais do CV em Manaus

MANAUS (AM) - A guerra entre as facções criminosas Cartel do Norte (CDN) antiga Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV) tem deixado um rastro de sangue em bairros da Zona Leste de Manaus. As facções criminosas estão em confronto pelo comando do tráfico de drogas do bairro Jorge Teixeira, conhecido pela atuação das organizações criminosas no local.

O resultado desta guerra já deixou vários mortos e pessoas inocentes feridas ou assassinadas a tiros no confronto entre os criminosos. Em menos de 12 horas, três pessoas foram mortas e mais três ficaram feridas durante execuções no bairro.

A polícia atribui as mortes à CDN, que invadiu o bairro Jorge Teixeira, para “tomar” o local, que hoje está entregue ao CV. Por conta disso, muitas mortes já foram registradas no local, apesar da atuação das forças de segurança, que ainda não conseguiram quebrar a espinha dorsal do tráfico no Amazonas, estado que é um dos corredores da droga vinda de países vizinhos, por meio da extensa rede fluvial.

Execução

Vander Souza de Souza , de apenas 18 anos, foi morto com nove tiros na manhã da quarta-feira (1°), em um beco na rua Doutor Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Conforme o delegado Christiano Castilho, a polícia foi acionada por meio do número 190 para verificar o caso. Na ocasião, foi informada que criminosos chegarao ao local em um veículo ainda não identificado e perseguiram o jovem em via pública. Para tentar escapar da ação criminosa, ele entrou no beco, mas acabou sendo atingido a tiros e morreu no local.

"Segundo as informações dos moradores, o jovem é usuário de drogas. A partir de agora os familiares dele serão ouvidos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai assumir a investigação e tentar chegar aos autores do assassinato", explicou o delegado.

A vítima era moradora da área e os familiares ficaram abalados pelo crime.

A perícia identificou nove disparos de pistola calibre 380 no corpo de Vander. O corpo foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outras mortes violentas no local

Wesley do Nascimento Carvalho , de 23 anos, foi assassinado na rua Mangarataia, na noite de terça-feira (31). Testemunhas informaram que a vítima foi surpreendida por ocupantes de um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, que efetuaram disparos de arma de fogo. Dois tiros atingiram a cabeça da vítima.

Após o ataque, os suspeitos fugiram sem serem identificados e Wesley agonizou até a morte. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local apenas para constatar o óbito.

Não identificado

Já na rua G, do bairro Jorge Teixeira, um homem , ainda não identificado pela polícia, foi surpreendido por criminosos e executado a tiros. Testemunhas da área preferiram manter a Lei do silêncio temendo represálias, devido ao local ser considerado uma “área vermelha” por conta da atuação do tráfico de drogas. Foram ouvidos pelo menos cinco disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro ao homem, mas apenas constatou o óbito dele. O local foi isolado pela equipe do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a atuação dos demais órgãos competentes.

Os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia acredita que os crimes têm relação com o tráfico de drogas do bairro, mas não descarta a hipótese de vingança.

