Criminosos usam carro para derrubar portão de casa e executam idoso

MANAUS - De forma cruel, criminosos utilizaram um carro para quebrar o portão e invadir uma casa na rua Arialva, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O objetivo era matar um idoso identificado como Manoel Raimundo Anselmo Pessoa, de 65 anos. A vítima foi executada com mais de 20 tiros no local.

Testemunhas informaram que criminosos utilizaram um carro modelo Toyota Etios, de cor vermelha, para arrancar o portão da casa e entraram no imóvel procurando pelo idoso. Na área, testemunhas relataram que ele é pai de um traficante conhecido como "Branquelo" que atua no beco Mossoró, no bairro São Francisco, na Zona Sul. O idoso tem duas passagens por tráfico de drogas.

"Ele não estava sozinho na casa. Falaram que tinha duas mulheres, dois homens e uma criança. Eles só queriam o idoso. Atiraram apenas nele. Parece que o filho dele já está preso, mas já estavam ameaçando o pai dele", comentou uma testemunha.

Após o crime, os suspeitos fugiram supostamente em um veículo de apoio modelo Volkswagen Gol, de cor branca.

A vítima agonizou no local e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), ainda chegou a ser acionada para atender a vítima, mas apenas constatou o óbito.

O local do crime foi isolado por policiais militares da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a atuação das demais equipes competentes.

O corpo do idoso será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame necroscópico.

A motivação do crime será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

