Sargento do Exército é morto a tiros dentro de cafeteria em Manaus

MANAUS (AM) - No final de mais um dia cansativo de trabalho, o sargento do Exército Brasileiro e dono de uma cafeteria, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos, foi assassinado a tiros dentro do estabelecimento dele, situado na avenida Ayrão, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (1).

Testemunhas informaram que um suspeito chegou ao lugar em uma motocicleta, estacionou o veículo e entrou no estabelecimento. No lugar, ele teria chegado a perguntar pela vítima e ao identificar Lucas efetuou tiros contra ele.

Após o crime, o suspeito fugiu. A vítima foi atingida na cabeça e ainda chegou a ser levada a um hospital particular situado do lado do estabelecimento comercial, mas não resistiu aos ferimentos.

Bastante abalados, funcionários e familiares da vítima repassaram informações aos policiais militares que isolaram a área.

O corpo de Lucas está no necrotério da unidade hospitalar e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

Câmeras de segurança devem ajudar na investigação do crime que será realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A motivação e circunstâncias do crime permanecem desconhecidas.

