Catador é morto ao fugir de interrogatório de criminosos em Manaus

Manaus (AM) - Mais uma morte violenta foi registrada na capital na noite desta quarta-feira (1°). Desta vez, o caso ocorreu na rua Natal, do bairro Compensa, na Zona Oeste da capital. Um catador de latinhas ainda não identificado foi morto a tiros em via pública.



Testemunhas relataram que a vítima estava em um beco sendo interrogada por criminosos, quando tentou correr e foi perseguida em via pública.

O catador foi alvejado a tiros pelos suspeitos que fugiram a pé. O homem agonizou em via pública e não resistiu. Um dos tiros atingiu a cabeça dele, que ficou com uma parte da massa encefálica exposta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, mas apenas constatou o óbito.

O local do crime foi isolado pelas equipes da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a atuação dos demais órgãos competentes.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal.

Outro caso

Ainda nesta quarta-feira (1), também no bairro Compensa, na Zona Oeste, um homem não identificado foi morto com 18 tiros, no beco Universal.

Ele foi deixado no local por alguém em uma motocicleta e ao entrar no beco foi surpreendido pelos disparos que acabaram causando a morte dele.

A polícia deve investigar se os casos estão ligados à guerra do tráfico de drogas.

