Traficante L7, filho de Zé Roberto da Compensa, é preso em Manaus

MANAUS - O traficante Luciano Barbosa, conhecido como L7 e filho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, foi preso nesta quinta-feira (2), em Manaus, dentro do Fórum Ministro Henoch Reis, Zona Centro-Sul da cidade, em cumprimento a mandado de prisão.

Conforme informações do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Luciano foi ao Fórum participar de uma audiência. Entretanto, foi verificado que ele tinha um pedido de prisão decretado. "Não podemos passar mais detalhes porque o processo corre em segredo de justiça", acrescentou o tribunal em nota.

L7 é conhecido pela extensa ficha criminal, que incluiu execuções de rivais e tráfico internacional de drogas. Ele também é um dos líderes da antiga Família do Norte (FDN), agora Cartel do Norte (CDN).

Progressão de pena

Oito dias após ser transferido de um presídio federal para o sistema prisional de Manaus, no dia 19 de novembro 2020, junto com outros criminosos de alta periculosidade, Luciano recebeu progressão de pena e conseguiu o benéfico do livramento condicional.

Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o livramento Condicional é um regime de pena que não faz uso de tornozeleira eletrônica.

Acompanhado por um advogado, Luciano foi levado para a sede da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS). Mais informações sobre a prisão serão passadas durante coletiva de imprensa, 14h, na sede da Delegacia de Homicídios (DEHS).



