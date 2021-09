Vídeo mostra momento em que sargento do EB é executado em Manaus

A execução aconteceu na noite de quarta-feira (2) | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O momento exato em que o sargento do Exército Brasileiro (EB) e dono de uma cafeteria, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos, foi executado a tiros dentro do estabelecimento dele situado na avenida Ayrão, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, foi filmado por câmeras de segurança e divulgado pela Polícia Civil. A execução aconteceu na noite de quarta-feira (2).



Conforme o delegado Charles Araújo, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a polícia conta com apoio da população para identificar o suspeito. Denúncias podem ser realizadas ao número: (92) 98421-5336.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem chega exatamente às 18h23 em uma motocicleta de cor preta. Vestido de roupa social da mesma cor, ele para na frente da cafeteria e é possível ver que ele conversa com alguém. Testemunhas afirmaram que ele teria pedido um lanche, mas havia sido informado pelo empresário que o estabelecimento já estava fechando.

Foi o momento em que ele entrou na cafeteria, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra o sargento.

A vítima foi socorrida para um hospital particular ao lado da cafeteria, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passou por exame necroscópico.

"Trabalhamos com uma linha de investigação que ainda não pode ser divulgada. Nós contamos com a população que pode denunciar de forma anônima tanto para nosso telefone como ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública. Nossas equipes estão na rua empenhadas em elucidar o fato", destacou.

Veja o momento do crime:

