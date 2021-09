Pistoleiros executam dois homens no bairro Jorge Teixeira em Manaus

MANAUS (AM) - Os confrontos pelo comando do tráfico de drogas não param no bairro Jorge Teixeira , Zona Leste de Manaus. Mais dois homens morrem no bairro. Ricardo Breno Dias, de 22 anos, e Rociely Cordeiro, de 34 anos, foram executados a tiros na tarde desta quinta-feira (2), por volta das 15h30, na rua Cubio. Ao todo, os dois foram atingidos com 15 disparos, sendo nove em um e seis no outro.

Conforme testemunhas, os dois estavam em via pública quando foram surpreendidos por quatro criminosos em um veículo modelo Celta, de cor vermelha, que efetuaram vários tiros contra eles.

Após alvejarem Ricardo e Rociely, os suspeitos fugiram sem serem identificados. Já as vítimas agonizaram em via pública. Imediatamente, moradores da área saíram e se depararam com os corpos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas e apenas constataram o óbito dos suspeitos.

Os corpos das vítimas foram removidos e encaminhados para exames necroscópicos | Foto: Suyanne Lima

Ricardo foi morto com seis tiros pelo corpo, já Rociely foi alvejado com nove disparos. Os familiares da dupla estiveram no local bastante abalados emocionalmente. No local de crime, a mãe de um deles precisou ser amparada ao tentar reabrir o carro tumba do Instituto Médico Legal (IML).



O crime tem características de execução e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os corpos das vítimas foram removidos e encaminhados para exames necroscópicos. Até o momento os suspeitos do crime não foram identificados.

