Preso suspeito de assassinar funcionário da Águas de Manaus

delegado também disse que a polícia vai representar contra Daniel | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - No último 17 de agosto um crime chocou os manauaras. Um funcionário da Águas e também cantor gospel foi morto durante um assalto. E nesta quinta-feira (2), Daniel de Souza Conceição, 23, foi preso pelo assassinato de Marlon dos Santos Souza, de 24 anos. Daniel confessou o crime e revelou que Marlon era a quarta vítima só naquele dia.



A ação da polícia ocorreu na rua Santo Antônio, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da cidade, por volta das 10h. De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (DERFD), a vítima estava trabalhando quando foi abordada pelo bandido.

Imagens registraram momento do latrocínio | Foto: Divulgação

"Esse indivíduo tinha um histórico criminoso. Daniel tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ele respondia por dois roubos e até tráfico de drogas. Mas o trabalho dos policiais da DERFD foi extremamente dedicado, porque ele usava até uma moto clonada, que está na cidade de Benjamin Constant. Conseguimos identificar ele numa vila de casas, estava dormindo e de forma fria, confessou a autoria e falou que o disparo foi acidental, mas sabemos que são informações inverídicas", disse.



Titular da Derfd, Denis Pinho, falou sobre a ação | Foto: Carlos Araújo

O delegado também disse que a polícia vai representar contra Daniel. "Ele é um indivíduo perigoso. Inclusive ele confessou que Marlon era a quarta vítima durante o dia do crime. Atuava, diariamente com os assaltos, com arma de fogo e se disfarçava de entregador de delivery para cometer os assaltos. Certamente, nós vamos representar pela prisão preventiva dele por conta deste grave latrocínio contra Marlon", afirmou Denis Pinho.

Objetos apreendidos em posse do criminoso | Foto: Divulgação

Nada a perder

O titular da DERFD aproveita para orientar a população que evite reagir aos assaltos, mesmo que as circunstâncias pareçam favoráveis.

"O bandido não tem nada a perder e o bem maior que você tem é sua vida. Mesmo que pareça favorável não reaja. A maioria dos casos que tentam reagir, infelizmente, perdem a vida."

Relembre

No dia 16 de agosto, câmeras flagraram o momento em que Daniel, em uma motocicleta, com uma caixa de entregas, rendeu um grupo de funcionários da empresa Águas de Manaus, na rua D, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, e deixou Marlon D. S, de 24 anos, gravemente ferido. Ele foi atingido com um tiro na cabeça.

No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima do grupo de trabalhadores, e ao mostrar a arma de fogo exige que eles entreguem os pertences pessoais. Ao chegar até o terceiro homem que é Marlon, houve resistência dele em entregar os pertences e logo em seguida ele inicia uma luta corporal com Daniel.

Os dois se agridem e até certo momento Marlon consegue segurar o suspeito na parede, mas ele consegue escapar e acaba atirando contra a cabeça da vítima. Em seguida, o criminoso sobe na motocicleta e foge. Um outro funcionário da concessionária de água ainda tenta correr atrás da motocicleta, mas Daniel escapa.

Veja o vídeo que registrou a ação criminosa:

Momento do crime | Autor: Divulgação

Acompanhe live:

Delegado fala sobre prisão de homem que matou jovem de 24 anos, em agosto, na zona Leste de Manaus | Autor: Portal Em Tempo

