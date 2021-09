Assaltante é capturado e espancado pela população na Zona Leste

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta quinta-feira (2), por volta das 7h20, detiveram um homem, de idade não revelada, apontado como autor de roubo ocorrido nos bairros Zumbi e São José, zona leste de Manaus. Na ação, os militares resgataram o suspeito de populares que o agrediram após o crime.

Segundo a 9ª Cicom, a guarnição foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares – Cecopom, para averiguar um suposto linchamento na rua 28, São José 2. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o indivíduo amarrado e com ferimentos pelo corpo; e foram informados pelos populares que o homem estava efetuando roubos na região, quando algumas pessoas conseguiram imobilizar e "linchar" o mesmo. E apontaram uma das vítimas que teve o celular roubado.

Com o infrator foram encontrados um simulacro de arma de fogo, três celulares (sendo dois deles produto de roubo) e um relógio. O homem foi flagranteado e encaminhado para atendimento médico no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde segue sob custódia da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada no 14° Distrito Integrado de Polícia.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.





*Com informações da assessoria

Leia Mais

Após ser espancado por traficantes, homem morre em hospital de Manaus

Homem é perseguido por motoqueiros e baleado na Zona Oeste de Manaus