Um é executado e dois são baleados em ataque no Novo Aleixo

A DEHS investigará o ataque criminoso | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma execução foi registrada no final da noite de quinta-feira (2), na Zona Norte de Manaus. A vítima desta vez é um jovem identificado como Harlisson Mendes de Menezes, de 19 anos. O crime ocorreu na rua Rio Guaíba, no bairro Novo Aleixo. Dois foram baleados na ação criminosa.

Conforme a Polícia Militar, Harlisson estava acompanhado de Richard M. M, de 22 anos, e José E. S. D. S, de 42 anos, quando foi surpreendido por criminosos. Os suspeitos estavam em um veículo modelo Chevrolet Celta, de cor vermelha, e efetuaram vários disparos. O alvo seria Harlisson, mas os outros dois também foram baleados.

O trio foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde deram entrada no setor de emergência. Harlison foi atingido com um tiro na boca e um no tórax. Ele acabou não resistindo aos ferimentos.

Já Richard foi alvejado no ombro direito, costas, quadril e tórax. José foi baleado no tórax, ombro, perna direita e nádegas. Não há informações do estado de saúde deles. A polícia constatou que somente Richard tinha passagens criminais, por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A motivação e autoria do ataque estão sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas. O corpo de Harlisson foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico.

