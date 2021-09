Governo entrega novas viaturas à Policia no Amazonas

Governador Wilson Lima. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima entregou, nesta sexta-feira (03/09), 32 novas viaturas para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Os veículos serão empregados pelas forças de segurança de 16 municípios do interior do estado. A entrega da frota aconteceu na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, zona centro-sul de Manaus.

Na solenidade, Wilson Lima também repassou à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) dois equipamentos doados pela empresa israelense Cellebrite e pela The Exodus Road, organização não governamental (ONG) especializada no combate ao tráfico de pessoas, pedofilia e exploração sexual.

Os equipamentos serão utilizados na extração de dados de aparelhos celulares para a elucidação de crimes, sobretudo no combate ao tráfico humano. Segundo o governador, os veículos mais modernos irão contribuir para aprimorar a segurança pública e dar dignidade aos policiais que estão na linha de frente do combate à criminalidade.

As viaturas também são tracionadas, para que os policiais cheguem aos locais de difícil acesso.

“Nós estamos entregando veículos que têm condições de enfrentar terrenos de difícil acesso. Essas viaturas contam com tecnologia embarcada com câmera para reconhecimento facial, com câmera frontal para leitura de placas de veículos. Se houver, no raio dessa viatura, um veículo roubado, ele será identificado automaticamente”, disse Wilson Lima.

O governador destacou ainda que as viaturas são monitoradas via satélite e podem ser identificadas em qualquer lugar, em tempo real.

“Isso é importante para dar segurança para o nosso policial que está na linha de frente”, completou.

As viaturas serão destinadas aos municípios de Boca do Acre, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, Juruá, Carauauri, Envira, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Maués, Tabatinga, Tefé, Coari, Pauini e Urucurituba.

Equipamentos

Os equipamentos para a extração de dados em aparelhos celulares, chamados de Cellebrite, estão avaliados em R$ 200 mil cada um e serão utilizados pela PC-AM nas investigações conduzidas pela instituição.

O CEO da ONG The Exodus Road, Jonathan Parker, esteve na cerimônia para repassar os equipamentos.

A ferramenta da Cellebrite tem a capacidade de desbloquear aparelhos celulares e acessar mensagens e outros dados apagados de dispositivos Android e iPhone (iOS).

Inclusive, já foi utilizado em outros estados brasileiros e no exterior, sendo essencial na elucidação de casos como o do menino Henry Borel, no Rio de Janeiro, e durante as investigações da Operação Lava Jato.

“Isso é importante para a quebra das senhas dos celulares apreendidos. Em nome do povo do Amazonas, em nome da nossa segurança pública, muito obrigado Jonathan pela sua doação, pela sua sensibilidade e pelo gesto que o senhor faz de vir aqui fazer essa entrega”, disse o governador.

Treinamento

Viaturas para a PMAM. | Foto: Diego Peres/Secom

No dia 30 de julho, quando é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, em parceria com a The Exodus Road, a PC-AM, por meio da Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD), iniciou a preparação e capacitação de policiais por meio de um curso virtual para combater o tráfico humano, seja ele com a finalidade de exploração sexual ou comercial, e outros crimes desta natureza ocorridos no Amazonas.

O treinamento atende um termo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e a ONG, que trabalha no combate a esses crimes.

“A Exodus é uma ONG que qualifica policiais para o tráfico humano. O tráfico humano é um crime que a gente não consegue enxergar com tanta facilidade. Daí a importância de você ter um grupo especializado para combater essa prática delituosas”, ressaltou o governador.

The Exodus Road

A ONG trabalha com a missão de ajudar a segurança pública a deter traficantes que usam força, fraude ou coerção para controlar as vítimas com o propósito de utilizá-las para trabalho forçado ou serviços sexuais contra sua vontade.

Cellebrite

É um programa para computador pensado para uso exclusivo por autoridades policiais.

É utilizado para desbloquear os celulares e ir a fundo nas informações contidas nos aparelhos, chegando até a rastros de arquivos apagados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Porsche e BMW: PRF usa carros apreendidos de traficantes em patrulha

Wilson Lima entrega equipamentos e amplia efetivo da Operação Tamoiota