Jovem é surpreendido por "pistoleiros" e assassinado no Novo Aleixo

Manaus – Casos de execução acontecem diariamente na cidade de Manaus nos últimos meses. A maioria das execuções apontam para a guerra do tráfico da cidade me busca de tomada de território.

Após ser surpreendido por criminosos em um veículo de cor vermelha ainda não identificado, Eliezer Henrique Andrade de Oliveira, de 26 anos, foi executado a tiros na madruga deste sábado (4).

O crime ocorreu na rua Cambara, do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A vítima ainda chegou a ser levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme relatado pelos familiares de Eliezer aos policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava na rua conversando com amigos, quando um veículo de modelo não identificado, de cor vermelha, se aproximou.

Um indivíduo desembarcou do veículo e efetuou disparos contra Eliezer. Em seguida, os “pistoleiros” fugiram.

A vítima agonizou em via pública e foi socorrida pelos próprios familiares. Eliezer ainda deu entrada no setor de emergência, mas por volta das 3h15 não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo para realizar o exame necroscópico. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Outra morte





Um jovem possivelmente adolescente foi assassinado com golpes de arma branca e disparos de arma de fogo na manhã deste sábado (4), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O corpo segue aguardando identificação no Instituto Médico Legal (IML).

