Na cadeia, "L7" diz que saiu do crime e vai buscar a Deus; veja vídeo

Manaus - Após ser preso na última quinta-feira (2), Luciano Barbosa, conhecido como "L7" e filho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa , afirmou que saiu do mundo do crime e quer buscar a Deus.

Um vídeo divulgado em redes sociais o mostra de cabelo raspado, dentro da penitenciária falando sobre os planos para o futuro.

Ele é apontado pela Polícia Civil como líder de uma facção criminosa da qual teria herdado "o trono do crime" do pai e mandante de execuções na capital.

" Eu estou abrindo mão de tudo, já chega. Se não minha vida só vai ser essa aqui, cadeia ou morte. É de coração, espero que ele me entenda eu fiz o que pude. Não dá não se não vou acabar que nem meu pai. Eu não tive nem a oportunidade de ver meu filho, não estou nem há um ano na rua e já fui perseguido de novo " L7, Luciano Barbosa

Ele aproveita para mandar um recado para alguém identificado como "Chico Velho" e afirma que vai buscar a Deus e se dedicar a família.

" Chico Velho, tu é meu irmão mas para mim já deu. Quero que você tenha uma boa sorte aí que eu vou buscar a Deus e a minha família que tá sofrendo muito. Assim como eu, eu não estou bem. O que estou dizendo é de coração, não é por medo de ninguém. Se um dia eu tiver de morrer, vou morrer com a permissão de Deus isso eu não tenho medo não. Só assim vou poder ter paz e a oportunidade de recomeçar. Não quero pegar culpa de coisa do que eu não estou fazendo, sou homem de assumir o que eu faço, já deu para mim " Luciano, L7

L7 é conhecido pela extensa ficha criminal, que incluiu execuções de rivais e tráfico internacional de drogas. Ele também é apontado como um dos líderes da antiga Família do Norte (FDN), agora Cartel do Norte (CDN).

Veja o vídeo em que Luciano diz que abandonou o crime:

