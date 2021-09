Idoso é amarrado e morto com golpe na cabeça dentro de casa em Manaus

A vítima morava sozinha | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um idoso de 60 anos identificado como Lambert Garvin foi encontrado na tarde deste sábado (4), por volta de meio-dia, na casa onde ele morava na rua Horizonte, do conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

A vítima recebeu um golpe na cabeça com um pedaço de madeira. O idoso é natural da Guiana Francesa.

Conforme testemunhas, o idoso trabalhava vendendo ovos e foi visto pela vizinhança na noite de sexta-feira (4). Possivelmente, o crime ocorreu durante a madrugada.

O corpo da vítima foi encontrado pelos próprios filhos que foram visitá-lo. O aparelho celular da vítima foi roubado.

O idoso estava jogado no chão, com as mãos amarradas e amordaçado. A casa dele estava revirada. O local foi isolado por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes.

O corpo do idoso foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

Familiares suspeitam que o crime pode se tratar de latrocínio , pelo fato da vítima guardar dinheiro em casa.

A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) deve investigar o crime.

