Abandonado, recém-nascido é encontrado em rua da Compensa

Manaus (AM)- Casos de bebês abandonados no momento do nascimento são registrados todos os anos. em Manaus, não é diferente. Indefesos, os pequenos bebês lutam pela vida e o abandono.

Uma criança recém-nascida, do sexo masculino, foi encontrado por populares, na frente de uma residência na rua das Flores, Compensa, zona Oeste da cidade de Manaus.

A criança foi levada por uma equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar do Amazonas para a maternidade Moura Tapajóz, da Prefeitura de Manaus, por volta das 6h30 deste sábado (4).

Na maternidade, a criança foi examinada por uma pediatra, que constatou ser um bebê nascido a termo, ou seja, no tempo certo de gestação, estando em plena saúde.

A criança ainda estava com o cordão umbilical, amarrado com linha, porém sem sinais de como foi cortado. De acordo com a avaliação, o menino devia estar com aproximadamente três horas de nascido quando foi entregue na MMT.

Segundo o Serviço Social da maternidade, em razão do final de semana seguido do feriado na terça-feira, não há plantão judiciário para este tipo de ocorrência e o relatório social só poderá ser encaminhado ao Juizado de Menores na quarta-feira (8).[

Até lá, o recém-nascido ficará sob os cuidados da maternidade municipal, devendo ser encaminhado a um abrigo, a não ser que a mãe ou algum familiar se apresente

Abandonada para morrer no telhado

O caso de uma criança recém-nascida que foi abandonada em cima de um telhado no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, causou revolta durante em maio de 2020. Uma das moradoras próximas ao local registrou o momento do resgate.

Enquanto filmava, a moradora não identificada, perguntava o que teria levado os policiais para o telhado da residência, sem saber ao certo que se tratava da criança. "O que deve ser aquilo? Tem roupa. O que eles encontraram lá em cima?", disse.

A criança foi encontrada após denúncia feita por moradores do local. Os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que a criança foi encontrada ainda com o cordão umbilical e com pelo menos quatro horas de vida. Ela estava com aparência de desidratação.

Ela morreu dias depois.

