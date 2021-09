Criminosos "tocam terror" durante assaltos a ônibus em Manaus

Vítimas sofreram momentos de terror neste sábado (4) | Foto: Divulgação

Manaus - Terror, ameaças, armas apontadas para a cabeça, agressões físicas e verbais. Estes foram os ingredientes de uma noite de pesadelo para usuários do transporte coletivo que rodam a cidade de Manaus.

Na noite deste sábado (4), ônibus que atendem as zonas Leste e Norte da cidade foram assaltados. Na avenida Grande Circular, três criminosos embarcaram na linha 678, em frente ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo e anunciaram um assalto nas proximidades do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona Leste.

De acordo com os passageiros, os bandidos estavam fortemente armados e ameaçavam os passageiros de morte.

"Vivemos verdadeiros momentos de pânico. Um terror como nunca mais quero viver na minha vida. Parece que, para nós, só destinam isso, o pior, o injusto. Tudo caro e a gente trabalha para ter o mínimo. Daí vem uns moleques e colocam armas na nossa cabeça. Ainda tem gente que tem coragem de ter pena e defender um pilantra desses. Humanos somos nós, trabalhadores. Esse aí, são uns monstros", desabafa um dos passageiros, que não quis ter o nome divulgado.

Coronhadas

Na linha 415, três assaltantes, que fingiam ser passageiros, agrediram um rapaz, o cobrador e o motorista do ônibus com várias coronhadas, quando anunciaram um assalto, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Violentos, os homens ainda conseguiram descer do coletivo, atirar para o alto e fugir por uma área de mata, levando dinheiro e vários pertences das vítimas, segundo passageiros.

A vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para unidades de saúde. O caso está registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, (DIP).

Abordagens em ônibus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) aumentou em 70% o número de abordagens aos ônibus do transporte coletivo em Manaus, no primeiro semestre deste ano.

No período, foram 25,9 mil fiscalizações aos veículos que servem à mobilidade da população manauara. Os dados se referem à operação “Catraca” e englobam o trabalho de todas as Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) da capital amazonense.

No primeiro semestre deste ano, os casos de roubos a ônibus registraram redução de 13% na comparação com igual período do ano passado.

