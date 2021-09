Vídeo mostra mulher sendo espancada por homem em Manaus; veja

O crime de violência acontece em plena luz do dia | Foto: Reprodução





Manaus (AM)- O uso da tecnologia pode contribuir para elucidação de crimes.

Imagens de segurança registraram o momento em que uma mulher é brutalmente espancada por um homem.

O casal não foi identificado. O caso aconteceu na tarde destes sábado (4), na rua do Campo, bairro Santo Agostinho, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O crime de violência acontece em plena luz do dia, em frente a uma escola e com a presença de testemunhas que ao passarem pelo local, preferiram não intervir e não socorrer a vítima que agoniza no chão.

Veja. Imagens fortes:

O homem é agressivo. Chuta diversas vezes a cabeça da mulher que tem dificuldades para levantar. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.



Agredida pelo marido

Uma mulher, de 42 anos, foi agredida pelo marido depois de se recusar a fritar torresmo para ele, na cidade de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem, de 41 anos, foi preso em flagrante após a mulher correr para o quarto dos filhos e chamar a polícia. O caso aconteceu em julho deste ano.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ao chegar da academia, a mulher encontrou o marido ingerindo bebida alcoólica em casa. A vítima disse à polícia, que o homem estava "bastante alcoolizado" e, assim que viu a mulher, pediu para que ela fritasse torresmo.

