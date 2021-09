Enquanto bebia com amigos, homem é morto com tiro na cabeça em Manaus

O filho da vítima teria encontrado o cadáver , depois de arrombar o portão da casa, ao perceber o local fechado. | Foto: Divulgação

Manaus - O que seria um momento de comemoração, virou a demonstração de que melhores amigos podem se tornar piores inimigos. Casos de morte envolvendo amizades, principalmente, quando envolvem consumo de bebidas alcóolicas, são comuns na capital amazonense.

Edilson Vieira da Silva, de 50 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça, por volta de 12h, em sua residência, na rua Andorinhas, loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, neste domingo (5).

De acordo com policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o filho encontrou o pai depois de arrombar o portão da casa. Como instinto percebeu que algo estava errado. A cena de ver o pai morto no chão de casa deve marcar para sempre a vida dos familiares.

Segundo informações de populares, o Edilson estaria bebendo com amigos dentro de casa, na noite deste sábado (4), quando ocorreu uma desavença entre eles. O fato vai ser investigado pela polícia.

Além da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), agentes do Instituto Médico Legal (IML) também estiveram na área para remover o corpo de Edilson.

Amizades de "fundo de poço"

Caso semelhante de "amizade", aconteceu em fevereiro de 2019, quando o corpo de Clark Wesley Silva de Souza, de 20 anos, foi encontrado dentro de uma fossa desativada na rua Deputado Átila Lins, no bairro Morada do Sol, no município de Iranduba (distante 23 km de Manaus).

Clark teria passado a noite consumido bebidas alcoólicas com mais quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres.

Por volta das 4h, ele foi visto saindo acompanhado de um dos homens que estava bebendo desde cedo, com destino a casa de uma pessoa conhecida como "Big Bom".

