Adolescente é interrogado e morto no "tribunal do crime' em Manaus

MANAUS - Após ser capturado por integrantes de uma facção criminosa, um adolescente identificado apenas como "Paulo Vitor", de 16 anos, foi interrogado pelos criminosos no "Tribunal do Crime" e depois executado. O crime aconteceu em um terreno baldio, na avenida Rio Negro, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus, na noite de domingo (5).

Antes de ser executado, os rivais ainda gravaram um vídeo onde o adolescente é obrigado a "dedurar" quem estava com ele em uma ação criminosa. Os suspeitos chegam a mencionar uma execução ocorrida naquele mesmo bairro.

Trata-se da morte de mãe e filho, ocorrida no dia 14 do mês passado. Eles foram mortos dentro da casa onde moravam, no Beco Hércules, na Avenida Rio Negro, bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

As vítimas foram identificadas como Vanessa Ferreira, 30, e Gustavo Henrique Ferreira da Silva, 12. A mulher, segundo testemunhas, era usuária de drogas.

O adolescente de 16 anos revelou alguns nomes de pessoas que supostamente estavam com ele neste crime. Posteriormente, "Paulo Vitor" foi encontrado morto com disparos de arma de fogo no terreno abandonado.

Testemunhas afirmaram que suspeitos em um carro o abandonaram no local com as mãos amarradas e efetuaram disparos. O corpo do adolescente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

