Em Manaus, adolescente é baleado em carro de motorista de app

MANAUS (AM) - Um ataque criminoso foi registrado em Manaus na tarde desta segunda-feira (6), na avenida Ayrão, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. A vítima é um adolescente de 16 anos que acabou sendo alvejado com pelo menos três tiros quando estava em um carro de aplicativo de mobilidade urbana.

Conforme repassado à polícia, o crime aconteceu por volta das 13h, quando a vítima estava no interior de um carro modelo HB20, de cor preta.

Dois homens até o momento ainda não identificados se aproximaram do veículo e atiraram contra o adolescente. Após a ação criminosa, eles fugiram sem serem identificados.

O adolescente agonizou dentro do veículo e foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul. O motorista de app foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde a ocorrência foi atendida. O carro dele foi apreendido e deve passar por perícia.

A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil irá investigar o caso.

