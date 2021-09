Homem é assassinado com dez tiros em ramal no Iranduba

A perícia constatou que a vítima foi assassinada com dez tiros | Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Mais uma morte violenta foi registrada no município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital). A vítima é um homem ainda não identificado. Ele foi assassinado no ramal do Lago de Santo Antônio (distante 27 quilômetros em linha reta da capital).



Conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que ouviram tiros durante a noite de domingo (5), mas não saíram das casas para ver se algo havia acontecido. Somente pela parte da tarde, os moradores estranharam os latidos de uma cadela.

O corpo da vítima estava nas proximidades de uma área de mata e imediatamente os moradores acionaram os órgãos competentes. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal foram até o local da ocorrência.

A perícia constatou que a vítima foi assassinada com dez tiros que atingiram cabeça, tórax, braço esquerdo e costas. A vítima estava trajando uma camisa com preta com desenho do Garfield. Há uma tatuagem com a descrição "Valdez" em um dos braços.

Cápsulas de calibres 6, 38 e 9 milímetros foram encontradas no local.

O corpo do homem foi removido e deve passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Leia Mais

Morador de rua é estrangulado até a morte no Centro de Manaus

Médico que trabalhou em Manaus é preso no RJ por prática de aborto