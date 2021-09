Casal é levado para área deserta e executado à queima-roupa em Manaus

A Delegacia de Homicídios irá investigar o assassinato | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal, ainda não identificado, foi assassinado com vários tiros na noite de segunda-feira (6), em uma área de mata da avenida Hibisco, segunda etapa do bairro Distrito Industrial, zona Leste da capital amazonense.

Conforme testemunhas relataram à polícia, os criminosos chegaram ao local em um carro de características desconhecidas, tiraram o casal do veículo e o arrastaram para uma área de barro, onde o executaram. As vítimas foram encontradas com as mãos e pés amarrados.

Várias cápsulas foram encontradas próximas aos corpos e já estão em poder do Departamento de Polícia Técnico – Científica (DPTC).

A mulher trajava um short de listras brancas e vermelhas. Ela tinha uma tatuagem com o nome “Ruan”. O homem estava de boné e short branco e tinha uma tatuagem em um dos braços.

Trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM) avistaram o momento em que o casal chegou na área no carro suspeito e acionaram a polícia.

Pelas características, conforme a polícia, o crime pode estar relacionado com a disputa entre facções criminosas que disputam pontos de tráfico de drogas na capital amazonense. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato para identificar os executores.

Leia mais:

Em três dias, CIF fiscaliza mais de 30 estabelecimentos em Manaus

Homem é assassinado com dez tiros em ramal no Iranduba