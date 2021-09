Criminosos matam um e deixam dois baleados em comunidade de Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

MANAUS - Um homem, identificado como André Ricardo Sales, de 29 anos, foi morto com vários tiros, nesta terça-feira (7), dentro de uma localidade no Jorge Teixeira 2, conhecida como comunidade dos venezuelanos, na Zona Leste de Manaus. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Conforme informações preliminares, André e as outras duas vítimas, uma mulher e um venezuelano, estavam bebendo em um ponto na rua Pingo D'água. Durante a bebedeira, o trio se desentendeu e começou uma discussão.

Por esse motivo, um grupo do local levou o trio para uma espécie de "tribunal do crime" e executou André. Os outros foram baleados, mas foram socorridos ainda com vida e levados para uma unidade de saúde da cidade.

Os criminosos ainda não foram identificados. As informações são preliminares e a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar para saber qual o real motivo do assassinato. Também será levantado se as vítimas têm algum envolvimento com o tráfico de drogas.

No local, ninguém quis passar mais detalhes da ocorrência por medo de represálias. O corpo de André foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o estado de saúde das outras duas vítimas.

