Homem é preso com ouro ilegal avaliado em mais de R$ 50 mil no AM

MANAUS - Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam um homem por transporte de ouro ilegal em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Os agentes apreenderam 138 gramas de ouro, avaliados em R$ 51 mil. O fato ocorreu na noite de segunda-feira (6), durante a vistoria feita pelos policiais em uma embarcação.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, durante fiscalizações aos barcos que trafegam pelo rio Solimões. O homem vinha transportando o material no barco Puma l, oriundo do município de Japurá, que tinha como destino final a capital amazonense.

Com o suspeito também foram apreendidos R$ 9 mil em espécie, além de dinheiro guianense. O homem, juntamente com o material apreendido, foi levado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

O transporte de ouro de forma irregular é um crime ambiental, assim como a extração e garimpagem ilegal de minério e usurpação de matéria-prima da União.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

