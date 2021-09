Pedreiro é agredido até a morte em comunidade de Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - O pedreiro Alessandro de Oliveira Souza, de 29 anos, foi encontrado morto com sinais de agressão física, na manhã desta quarta-feira (8), rua Latão, comunidade Nobre, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta das 6h40. A suspeita da polícia é que o homem tenha sido agredido em outro local perto e caminhado até a rua Latão.

Muito abalada, a mãe da vítima, que pediu para não ser identificada, esteve no local e falou que o filho era usuário de drogas, mas a ajudava em casa.

"Ele bebia muito e usava drogas, ficou assim depois que separou da mulher. Ele podia ter seus defeitos, mas era meu filho, um bom filho que me ajudava", disse a mulher.

A mãe, que mora no mesmo local, onde o crime aconteceu, disse que viu as pessoas que estavam com o filho, porém não quis passar mais informações por medo de represálias. O corpo de Alessandro foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O assassinato é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas, levando em consideração o relato da mãe da vítima.

Leia mais:

Criminosos matam um e deixam dois baleados em comunidade de Manaus

Homem é preso com ouro ilegal avaliado em mais de R$ 50 mil no AM