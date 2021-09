Homens são baleados durante ataque criminoso na zona Sul de Manaus

Após o crime, os suspeitos fugiram | Foto: Reprodução Pixabay

Manaus (AM)- Dois homens foram baleados durante um ataque criminoso ocorrido na noite de terça-feira (7), na rua Codajás, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. As vítimas foram socorridas e encaminhados a unidades hospitalares.

Conforme a Polícia Militar, testemunhas contaram que os irmão Eduardo D. S. A, de 30 anos, e Eder D. S, de 34 anos, estavam bebendo quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos desconhecidos. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Eduardo foi baleado com um tiro na costela e deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Já Eder foi baleado com tiros no tórax, nos braços, pernas e costela. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Não há informações do estado de saúde deles.

Em consulta a ficha criminal, foi identificado que Eduardo já possui passagem criminal por tráfico de drogas e roubo. Já Eder possui passagens por posse de entorpecente e direção perigosa.

O ataque criminoso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso.

Criminosos atacam e executam

Um homem, identificado como André Ricardo Sales, de 29 anos, foi morto com vários tiros, nesta terça-feira (7), no Jorge Teixeira 2, na Zona Leste de Manaus. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Conforme informações preliminares, André e as outras duas vítimas, uma mulher e um venezuelano, estavam bebendo em um ponto na rua Pingo D'água. Durante a bebedeira, o trio se desentendeu e começou uma discussão.

Por esse motivo, um grupo do local levou o trio para uma espécie de "tribunal do crime" e executou André. Os outros foram baleados, mas foram socorridos ainda com vida e levados para uma unidade de saúde da cidade.

Os criminosos ainda não foram identificados.

