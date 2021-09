Foragido da Justiça é preso após denúncia no Iranduba

Iranduba (AM) - Foi após denúncias anônimas que policiais civis chegaram até o foragido da Justiça Dinoilson D. S, de 34 anos. Ele estava sendo procurado por vários crimes cometidos no município de Santarém, no Pará. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (8), em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Orlando Amaral, titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra , a prisão ocorreu na feira do Agricultor, na rodovia estadual AM-070, após a equipe receber denúncia anônima com informações do paradeiro do suspeito.

"Os crimes pelo qual o suspeito responde são de homicídio, tráfico de drogas, violência doméstica, roubo e estupro. Ele não reagiu à prisão", destacou o delegado.

O suspeito foi encaminhado ao PPI para os procedimentos cabíveis. Ele deve ser encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deve aguardar até ser transferido ao Pará.

Leia Mais

Homens são baleados durante ataque criminoso na zona Sul de Manaus