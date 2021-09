Olheiro de facção em ataques contra rivais é preso no Jorge Teixeira

Francirley já tem passagem pela polícia por roubo | Foto: Divulgação





MANAUS (AM) - Após denúncia anônima, Francirley Encarnação da Pereira, de 25 anos, foi preso na rua 8, do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de ser "olheiro" da facção criminosa Comando Vermelho para os ataques contra uma facção rival. A prisão ocorreu às 16h, desta quarta-feira (8).



Conforme o capitão Soeiro, da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito estava com várias mensagens no aparelho celular indicando o envolvimento dele com facções criminosas. Fotos de armas de fogo e vídeos do grupo também foram encontrados.

"Ele agia como olheiro da facção e quando alguém era decretado de morte, ele pessoalmente cuidava de monitorar a eventual vítima. Até a casa onde a pessoa morava era marcada. Francirley pode estar envolvido em parte dos homicídios que assustaram aquela área nas últimas semanas. Ele também levava armas para os integrantes de facções", destacou o capitão.

Olheiro | Foto: Diego Borges

Francirley já tem passagem pela polícia por roubo. Com ele foi apreendido um revólver calibre 32 com três munições.



O suspeito foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais

Foragido da Justiça é preso após denúncia no Iranduba