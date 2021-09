Vídeo mostra momento em que cantor de forró é socorrido em Manaus

Veja o momento em que ele foi atendido pelo Samu | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Imagens do primeiro atendimento ao canto de forró, conhecido como "Bruxo do Amazonas", Romário de Jesus Santiago Costa , que completou 27 anos nesta quinta-feira (9), circulam nas redes sociais.

O vídeo mostra que o cantor foi atendido com vida após ser atingido por disparos de fuzil. Ele morreu após quatro horas de cirurgia no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis.

O crime aconteceu no bairro Adrianópolis, zona Oeste de Manaus, por volta das 5h da madrugada. Além dele, um homem de 24 anos identificado como André L. G. D. S, estava em um carro com ele também foi atingido.

Conforme a Polícia Militar, os dois estavam em um veículo modelo Hyundai HB20 Sedan, modelo PHG-4832, quando foram surpreendidos por tiros de fuzil e pistola.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo | Autor: Reprodução





Ele estava comemorando o aniversário | Foto: Reprodução

Comemorando aniversário

O cantor estava em apresentação em uma casa de show e aproveitou para comemorar o aniversário com fãs e familiares. Ele postou nas redes sociais há 21 horas.

"Eitaaaa. Eu avisei. Esse aniversário sexta vai ser onda. Se adianta logo que será ingressos limitados", disse em postagem no Facebook.

Em outra postagem Romário agradeceu por mais um ano de vida. Ele desabafou dizendo que muitos não acreditam no trabalho que ele tinha para oferecer e brincou que aceitava presenta na festa de aniversário.

Ele morreu na manhã desta quinta-feira (9) | Foto: Reprodução

"Obrigado meu Deus por mais um ano de vida, só tenho agradecer a ele por tudo que tens feito na minha vida e o que ele a de fazer!! Muita das vezes pensei em desistir de tudo onde ninguém me dava moral falavam coisas que chegaram a me machucar hoje dei a volta por cima e mostrei pra todos que eu sou capaz! Mais um ano de vida que o papai do céu me proporciona, obg minha família por tá sempre comigo e aos fãs e amigos que acompanham e curtem meu trabalho… E isso parabéns pra mim. Já estou aceitando presente", comemorou.

MC Poze mandou um vídeo de aniversário para o cantor. Ele disse que foi o "melhor presente de aniversário que já ganhei de todo os anos".

"Sou fã demais do homem pois parou o clipe e mandou esse salve. Só agradeço! Valeu pela moral de verdade Pit bull", compartilhou.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





Leia mais:

Cantor de forró é atingido por tiro após carro ser fuzilado em Manaus