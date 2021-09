Corpo de Romarinho é removido e família chora: "Não aconteceu do nada"

Ele foi alvejado por tiros de fuzil durante um ataque criminoso | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM)- Em meio a comoção de familiares, o corpo do cantor de forró Romário de Jesus, de 27 anos, conhecido como "Bruxo" ou "Romarinho Mec ", foi removido no início da tarde desta quinta-feira (9), do necrotério do Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ele foi alvejado por tiros de fuzil durante um ataque criminoso às 5h da madrugada.

Conforme o primo dele, Dávila de Souza, para os amigos, familiares e seguidores, ficam as lamentações pelos sonhos que Romarinho deixará de realizar e mais ainda pela família que não terá a presença dele.

O cantor deixa um filho de dois anos e a namorada.

" Não sabemos dizer se ele estava sendo ameaçado. Ele nunca chegou a contar nada disso. Tudo aconteceu ao término do show dele, ele levou os amigos para casa e depois aconteceu isso. Possivelmente tenha sido perseguição, não tinha como acontecer do nada " Dávila de Souza, primo da vítima

Dávila destacou ainda que o cantor era uma pessoa muito familiar e que gostava de ajudar ao próximo. O cantor também não seria envolvido em atritos com terceiros.



A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local e realizou as diligências preliminares. No momento da retirada do corpo de Romarinho, uma familiar precisou ser amparada.

O corpo dele deve passar por exame necroscópico na sede do IML e será liberado aos familiares.

O caso

O ataque criminoso ocorreu na rua Natividade, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Além de Romarinho, um homem de 24 anos identificado como André L. G. D. S, que é tecladista na mesma banda em que "Bruxo" canta também foi baleado.

Os dois estavam em um veículo modelo Hyundai HB20 Sedan, quando foram surpreendidos por tiros de fuzil e pistola. Romário foi baleado na cabeça, tórax, costas e pernas. Já André recebeu um tiro de raspão na cabeça.

A motivação e autoria do crime permanece desconhecida.

