PC-AM prende dois homens acusados de roubos em Manaus

As prisões ocorreram no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes de investigação do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou ação policial, na tarde de quarta-feira (8), por volta das 14h30.

A operação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em nome de Levi de Oliveira, 21, e Marcelo Arruda Bentes, 20, por roubos praticados nos bairros Dom Pedro e Alvorada, ambos na zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Soibelman, titular da unidade, as prisões ocorreram no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

" Na ocasião do delito, os indivíduos estavam em um veículo da marca Chevrolet, modelo Prisma, de cor prata, e, portando um simulacro de arma de fogo, abordaram as vítimas que estavam em pontos de ônibus daqueles bairros e levaram seus pertences " Rafael Soibelman, delegado

Soibelman relatou que as equipes policiais tomaram conhecimento dos fatos por meio de denúncias efetuadas pelas vítimas do crime, ocasião em que iniciaram as diligências a fim de identificar os infratores.

" Após o início dos trabalhos policiais, conseguimos chegar à identificação de Levi e Marcelo. Sendo assim, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome deles, e a ordem judicial foi expedida no dia 31 de agosto deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos " Rafael Soibelman, delegado

Levi e Marcelo foram conduzidos ao 10° DIP e foram indiciados por roubo. Em seguida, foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

