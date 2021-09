Homem é preso com motocicleta roubada e arma de fogo na Zona Leste

Ele estava com uma motocicleta roubada e uma arma de fogo. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após ação policial da equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Valciney Richard Silva e Silva, de 27 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 11h, no ramal da UDV, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele estava com uma motocicleta roubada e uma arma de fogo.



Conforme os policiais da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles estavam em patrulhamento quando perceberam três homens em atitude suspeita. O trio passou a fugir ao visualizarem a viatura.

Os policiais conseguiram capturar Valciney e ele informou que havia escondido juntamente com os comparsas, uma motocicleta e uma arma de fogo em um terreno próximo.

Após buscas, os policiais localizaram uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor azul e placa NOZ-2408 que possuía restrição de roubo. Além disso, uma arma de fogo caseira com uma munição calibre 28 também foi apreendida.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele deve responder por porte ilegal de arma de fogo e roubo, pois o dono da motocicleta o reconheceu como assaltante.



Valciney deve passar por audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

