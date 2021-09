Vídeo: amigo de Romarinho Mec é morto perto de velório do cantor no AM

| Foto: Divulgação

Manaus - Um amigo do cantor de forró Romário de Jesus, o "Romarinho Mec" também conhecido como "Bruxo do Forró", foi executado a tiros nesta quinta-feira (9), durante um ataque criminoso no Distrito de Cacau Pirêra em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital). A vítima foi identificada como Wilgner Menezes Guiné, de 27 anos, e o crime ocorreu nas proximidades do velório do cantor de forró.

Conforme testemunhas, o crime aconteceu na rua principal daquele distrito. A vítima foi surpreendida por criminosos que já chegaram atirando contra um grupo de pessoas que aguardava a chegada do corpo de Romarinho Mec no local do velório.

Wilgner foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Nas redes sociais, Wilgner compartilhou o registro de uma tatuagem feita hoje ao amigo Romarinho Mec, chamado por ele de "irmão".

O corpo dele está no necrotério da unidade hospitalar e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

