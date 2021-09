Corpo de Romarinho Mec é sepultado em Manaus com homenagens de amigos

O velório do cantor foi marcado por homenagens, mas também pela tragédia da morte do amigo dele | Foto: Divulgação

Iranduba (AM)- Com homenagens realizadas por amigos, familiares e fãs, o corpo do cantor de forró Romário de Jesus, de 27 anos, o "Romarinho Mec" , também conhecido como "Bruxo", foi levado para sepultamento na manhã desta sexta-feira (10), em um cemitério particular na rodovia estadual AM-070.

Balões brancos e carreata de motocicleta fizeram parte das últimas homenagens póstumas. Mesmo com a tensão pela forma violenta como ocorreu o crime que vitimou o cantor, a despedida estava repleto de amigos e fãs do cantor.

Para que as pessoas próximas e parentes pudessem se despedir de Romarinho, foi necessário reforço policial na frente da quadra poliesportiva. A segurança foi necessária tendo em vista o ataque criminoso ocorrido nas proximidades do velório de Romarinho na noite de quinta-feira (9), que resultou na morte do amigo do cantor, o influencer Marco Ilguinner Paiva de Menezes, 24 anos, amigo do cantor, na noite de quinta-feira (9).

Conforme testemunhas, a vítima foi surpreendida por pistoleiros que já chegaram atirando contra um grupo de pessoas que aguardava a chegada do corpo de Romarinho Mec no local do velório. O atentado foi transmitido durante uma live realizada pela vítima em uma rede social.

O delegado Orlando Amaral, titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) de Cacau Pirêra, esteve na frente do velório e destacou que os fatos possuem relação e já estão sendo investigados pela Polícia Civil.

" "Sabemos que quem praticou esses crimes são pessoas ligadas à facções criminosas e ao tráfico de drogas. Até o presente momento não podemos dizer se essas vítimas tem ou não relação com essas pessoas " Orlando Amaral, delegado

O corpo de Romarinho Mec saiu do local do velório às 10h30 para sepultamento. Até o momento ninguém foi preso. As informações sobre o velório de Marco Ilguinner ainda não foram divulgadas.

