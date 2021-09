Sob homenagens, corpo de Romarinho Mec é levado para ser sepultado

O velório do cantor foi marcado por homenagens, mas também pela tragédia da morte do amigo dele | Foto: Divulgação

Iranduba (AM)- Sob homenagens realizadas por amigos, familiares e fãs, o corpo do cantor de forró Romário de Jesus, de 27 anos, o "Romarinho Mec" , também conhecido como "Bruxo", foi levado para sepultamento na manhã desta sexta-feira (10), em um cemitério particular na rodovia estadual AM-070.

Balões brancos e carreata de motocicleta fizeram parte das últimas homenagens póstumas. Mesmo com a tensão tomando de conta do Distrito de Cacau Pirêra em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), o velório do cantor estava repleto de amigos e fãs do cantor.

Para que amigos pudessem se despedir de Romarinho, foi necessário reforço policial na frente da quadra poliesportiva. Tudo isso por conta do ataque criminoso ocorrido nas proximidades do local que resultou na morte do amigo do cantor, o influencer Marco Ilguinner Paiva de Menezes, 24 anos, na noite desta quinta-feira (9).

Conforme testemunhas, a vítima foi surpreendida por pistoleiros que já chegaram atirando contra um grupo de pessoas que aguardava a chegada do corpo de Romarinho Mec no local do velório. O atentado foi transmitido durante uma live realizada pela vítima em uma rede social.

O delegado Orlando Amaral, titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) de Cacau Pirêra, esteve na frente do velório e destacou que os fatos possuem relação e já estão sendo investigados pela Polícia Civil.

" "Sabemos que quem praticou esses crimes são pessoas ligadas à facções criminosas e ao tráfico de drogas. Até o presente momento não podemos dizer se essas vítimas tem ou não relação com essas pessoas " Orlando Amaral, delegado

O delegado falou sobre o assunto em entrevista a um canal de televisão.





O corpo de Romarinho Mec saiu do local do velório às 10h30 e será sepultado ainda nesta manhã. Até o momento ninguém foi preso. As informações sobre o velório de Marco Ilguinner ainda não foram divulgadas.

