Vídeo: veja como foi cortejo do cantor Romarinho Mec em Iranduba no AM

Romarinho será enterrado em um cemitério particular na rodovia estadual AM-070 | Foto: Divulgação

Iranduba - O cortejo do corpo do cantor de forró Romário de Jesus, de 27 anos, o "Romarinho Mec" , também conhecido como "Bruxo", foi marcado por homenagens de dezenas de pessoas.

Todos acompanharam o trajeto desde o local do velório na rua principal do Distrito de Cacau Pirêra, até um cemitério particular na rodovia estadual AM-070 em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital). Romarinho foi sepultado na manhã desta sexta-feira (10) e recebeu muitas homenagens naquela cidade.

A carreata de motocicletas e carros foi flagrada por moradores da rodovia AM-070. O vídeo foi divulgado em redes sociais.

Mesmo com o clima de medo que tomou conta do município após ataque nas proximidades do velório, e que resultou na resultou na morte do amigo do cantor, o influencer Marco Ilguinner Paiva de Menezes, 24 anos, na noite de quinta-feira (9), muitas pessoas foram prestar as últimas homenagens ao cantor com passagens por várias bandas de renome no Forró Amazonense.

A partir de agora, a Polícia Civil do Amazonas trabalha para identificar os autores e a motivação da morte de Romarinho . Há a suspeita de que o crime tenha sido cometido por integrantes de uma organização criminosa.

O caso

Após comemorar mais um ano de vida, o cantor de forró Romário de Jesus, de 27 anos, vocalista da Banda "Forró di Respeito", conhecido como "Bruxo", foi baleado com pelo menos oito tiros de fuzil após um ataque criminoso ocorrido na quinta-feira (9), rua Natividade, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Familiares do cantor relataram desconhecerem se ele estava sofrendo ameaças. Não sabemos dizer se ele estava sendo ameaçado. Ele nunca chegou a contar nada disso. Tudo aconteceu ao término do show dele, ele levou os amigos para casa e depois aconteceu isso. Possivelmente tenha sido perseguição, não tinha como acontecer do nada", relatou Dávila de Souza, primo da vítima.

Veja o vídeo do cortejo do cantor:

O cortejo seguiu até o cemitério onde Romarinho foi enterrado | Autor: Divulgação

