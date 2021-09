Feirante é executado por "pistoleiros" no bairro Jorge Teixeira

O homem não morava no lugar onde aconteceu o crime, havia apenas ido dormir na casa de um amigo | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Mais uma execução foi registrada na capital na madrugada desta sexta-feira (10), em uma comunidade do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A vítima é um feirante identificado apenas como "Robson", de 28 anos.

Ele foi surpreendido por volta das 5h40 por criminosos que chegaram no local atirando. O bairro onde aconteceu o crime está sendo marcado por homicídios decorrentes de acertos de contas do tráfico de drogas.

Moradores relataram terem ouvido disparos na madrugada. Um grupo de homens chegou a invadir algumas da casas em busca do alvo.

A vítima estava próxima da cama quando foi alvejada por tiros, sendo que disparos atingiram a cabeça do feirante. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área onde aconteceu o crime. O homem não morava no lugar onde aconteceu o crime, havia apenas ido dormir na casa de um amigo.

A vítima trabalhava vendendo peixes nas proximidades do local onde ocorreu o crime. Familiares do feirante estiveram no local da ocorrência muito abalados com a morte do feirante.

A motivação do crime e autoria será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo do feirante foi removido para à sede do Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado aos familiares após exame necroscópico. Os disparos que atingiram a vítima foram calibre 9 milímetros e ponto 40.

Um outro homem, identificado como "William' ,que estaria com a vítima no momento do assassinato está desaparecido.

A polícia segue fazendo incursões na área em busca dos suspeitos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

