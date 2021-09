Polícia Militar detém três homens e apreende adolescente em Manaus

Os suspeitos confessaram que iriam praticar roubo utilizando o simulacro. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Três homens de 41, 20 e 19 anos foram detidos, e um adolescente de 15 anos foi apreendido, durante ação da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Cachoeirinha, que interceptou os indivíduos em tentativa de roubo na zona sul da capital, na noite da quinta-feira (09/09).

A equipe da viatura 6002 foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom) com a informação de que quatro indivíduos que estariam circulando pela zona sul a bordo de um carro modelo Peugeot 207 Passion XR, de cor cinza e placas NOS2I34 e em posse de uma arma de fogo, visando praticar roubos na capital.

Os militares iniciaram buscas e localizaram os suspeitos na rua Itacoatiara, no bairro Cachoeirinha, por volta das 23h45, realizando abordagem sem resistência ou quaisquer dificuldades. Na revista pessoal e buscas no interior do veículo, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma munição de calibre 9 milímetros.

Questionados sobre suas intenções, os suspeitos confessaram que iriam praticar roubo utilizando o simulacro. Diante dos fatos, os policiais conduziram os suspeitos adultos e o adolescente para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido e o veículo que seria utilizado na ação criminosa.

Em consulta da placa, foi constatada restrição de roubo, permanecendo o carro na delegacia para procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso com motocicleta roubada e arma de fogo na Zona Leste

PC-AM prende dois homens acusados de roubos em Manaus